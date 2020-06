Gerucht: Ubisoft komt met battle royale shooter Hyper Scape?

Ubisoft zou eigenlijk Hyper Scape als verrassing hebben voor het forward event van volgende week, maar er wordt nu volop gespeculeerd.

Esports insider Rob Breslau laat namelijk op Twitter weten dat hij van anonieme bronnen heeft gehoord dat Ubisoft binnenkort met een battle royale shooter komt. De game zou geteased worden onder de codenaam Prisma Dimensions en is een battle royale game. Deze snelle BR shooter zou in ontwikkeling zijn bij Ubisoft Montreal en al heel snel verschijnen.

Sources: today Ubisoft will tease a new game code-named "Prisma Dimensions", which is actually a new AAA multiplayer fast-paced FPS Battle Royale from Ubisoft Montreal (R6, AC) named Hyper Scape pic.twitter.com/2hza3P7rz1

