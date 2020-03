Nintendo voorziet diverse Mario games van een remaster dit jaar

Nintendo zou volgens anonieme bronnen bezig zijn met remasters van Super Mario Sunshine, Super Mario Galaxy en Super Mario 64!

Nintendo zou volgens anonieme bronnen van VGC druk bezig zijn met het 35 jarige bestaan van Mario en dat willen vieren met remasters van de klassiekers!

Eurogamer zou deze informatie hebben geverifieerd met hun bronnen en te weten gekomen dat het om remasters van Super Mario Sunshine, Super Mario Galaxy en Super Mario 64 zou gaan.

Van de eerste twee hebben we eerder al eens vernomen dat er remasters in ontwikkeling waren, maar het bewijs ervoor is inmiddels al lang verwijderd. Naast deze game zou er ook een nieuwe Paper Mario in ontwikkeling zijn en een Deluxe versie van Super Mario 3D World in de planning staan.

Nintendo had oorspronkelijk het idee om dit groots tijdens de E3 aan te pakken, maar kijkt vanwege het ‘coronavirus’ naar andere mogelijkheiden. Hoogstwaarschijnlijk zal dit alsnog via een Nintendo Direct gaan gebeuren, maar Nintendo heeft in ieder geval in de ‘nabije toekomst’ niet het idee om aan een event deel te nemen. Klinkt jullie dit ook als muziek in de oren? Of hadden jullie liever andere remasters gehad? Laat het ons vooral weten in de reacties!