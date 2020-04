Super Mario 3D World op de Nintendo Switch gespot

Best Buy heeft weer een onaangekondigde (maar wel over gespeculeerde) game op hun website geplaatst. Dit keer is het Super Mario 3D World voor de Nintendo Switch.

Vorige maand werd er al gespeculeerd dat Nintendo het 35 jarige bestaan van Mario groots willen vieren met remasters van populaire delen. Best Buy lijkt dit dus met de plaatsing te bevestigen, want de game heeft overigens ook een barcode gekregen.

De prijs van Super Mario 3D World is overigens wel gewoon $60 en dat zou dus betekenen dat al die bekende games los van elkaar zullen verschijnen. Wellicht dat Nintendo deze over het jaar zal verspreiden. Of het is gewoon een placeholder. We zullen het uiteraard op de voet voor jullie blijven volgen!