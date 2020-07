Stadion in Call of Duty Warzone gaat mogelijk open in season 5

Er komen met Season 5 wellicht grote veranderingen naar Call of Duty Warzone. Verdansk krijgt mogelijk een rijdende trein en het stadion gaat open.

De vorige veranderingen aan Warzone waren eigenlijk minimaal. Zo werd het onlangs mogelijk om de bunkers te openen voor loot en blijkbaar bevat het stadion dat ook. Volgens VGC krijgt Verdansk een aantal grote wijzigingen, waaronder dus het stadion en een trein die door de map gaat rijden.

De veranderingen aan de map zouden ook aansluiten op de volgende Call of Duty, die volgens geruchten Call of Duty Black Ops Cold War gaat heten.

Onlangs werd er nog referenties naar Black Ops personage Frank Woods door dataminers gevonden. Deze referenties zouden bij de Season 5 horen en het is dus goed mogelijk dat Woods het personage voor dat in-game seizoen gaat worden.

Het zou ons niet verbazen, aangezien Activision al heeft gezegd dat Warzone naast nieuwe Call of Duty games zal blijven bestaan. We houden het in ieder geval allemaal voor jullie in de gaten. Season 4 van Call of Duty Warzone/ Modern Warfare zal naar schatting begin augustus eindigen. Tegen die tijd zullen we ongetwijfeld meer horen over de plannen voor het nieuwe seizoen en de nog te onthullen nieuwe Call of Duty.