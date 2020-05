Sony geeft mogelijk volgende week een PlayStation 5 conferentie

Volgens een nieuw rapportage is Sony zich aan het voorbereiden voor een PlayStation 5 conferentie voor volgende week. Echter kan er nog van alles veranderen.

Dit zouden ‘mensen met kennis over Sony’s plannen’ aan Bloomberg hebben laten weten. Het event zou mogelijk al op 3 juni gehouden kunnen worden.

De rapportage kerft deze datum nog niet in steen, aangezien er nog ‘dingen kunnen veranderen’, maar claimt wel dat er in de ‘komende weken en maanden’ andere PlayStation 5 events worden gehouden.

Begin juni wordt steeds vaker genoemd als mogelijke datum dat Sony een ‘hele sloot’ aan PlayStation 5 games gaat onthullen. Volgens sommige wordt de launch line-up ‘pretty fucking great’. Sony’s CEO had onlangs al aangegeven dat het niet lang zou duren voordat ze hun games zouden gaan tonen.

De nieuwe console van Sony staat voor dit najaar in de planning. Het enige wat we weten zijn de specs en hoe de controller eruit komt te zien. Welke games hopen jullie te zien? Laat het ons weten in de reacties!