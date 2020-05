Terwijl Microsoft al bezig is met het onthullen van games voor de Xbox Series X moeten Sony hun nieuwe console nog onthullen. Er wordt steeds meer gespeculeerd over een onthulling van de PlayStation 5 in juni.

Tot op heden hebben we alleen de DualSense en wat specs van de console voorbij zien komen, maar daar blijft het wel bij. Sony heeft nog niet onthuld hoe de PlayStation 5 eruit komt te zien, laat staan welke games er voor zullen verschijnen.

Volgens Jason Schreier heeft Sony nu een eigen event in juni in de planning staan om daar de PlayStation 5 wereldkundig te maken. Echter geeft hij wel aan dat deze plannen gewijzigd kunnen worden vanwege het coronavirus.

As of right now, as far as I know, Sony is still on track to do at least one thing by early or mid June, let’s say.