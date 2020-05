Het coronavirus maakt het uitgevers en platformhouders moeilijk om events te organiseren. Toch wordt er achter de schermen hard gewerkt om het een en andere naar buiten te kunnen brengen.

Jeff Grubb zit de afgelopen tijd in zijn praatstoel. De redacteur van Venture Beat heeft overigens een goede track record qua betrouwbare informatie, maar in de komende weken zullen we erachter komen of dit ook zo blijft.

Dit keer laat hij namelijk weten dat Sony niet alleen een event in juni gepland heeft staan, maar ook in augustus een groot event zal houden. Het eerste event hebben we al vaker gehoord en zou gepland staan voor 4 juni. Al is dit door de pandemie niet zeker.

Echter is het wel opvallend dat Microsoft wel alvast hun plannen bekendgemaakt heeft. Middels de 20/20 updates komen ze maandelijks met nieuws/ trailers en aankondigingen (van games) voor de Xbox Series X. Zo staat er in juli een event gepland dat in het teken staat voor de first party games en volgende maand een event waarin hardware centraal staat. Wellicht dat daar ook Lockheart wordt aangekondigd..

Nintendo is daarentegen erg stil. Big N deed deze week al iets heel verrassends door Paper Mario: The Origami King als een verrassing aan te kondigen. Dit zou dus ook met het coronavirus te maken hebben en het zou volgens Grubb mogelijk een nieuwe trend kunnen worden. Er staat in ieder geval vooralsnog geen nieuwe Nintendo Direct gepland.