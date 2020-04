‘Sommige E3 onthullingen zullen eerder plaatsvinden’

Het annuleren van de E3 heeft bij uitgevers ervoor gezorgd dat veel plannen gewijzigd zijn. Hierdoor zouden platformhouders en uitgevers hun onthullingen wat meer over het jaar willen verspreiden.

Niko Partners analist Daniel Ahmad meldt dat de onthullingen van de PlayStation 5 en Xbox Series X, net als next-gen games, een andere planning hebben gekregen door het annuleren van E3 2020.

With E3 cancelled, a lot of the planned reveals / announcements have been moved out of that single week.

Some are now much earlier, others much later. Some still during E3 week ofc.

The first proper next gen console/games showcase is much earlier too.

— Daniel Ahmad (@ZhugeEX) April 19, 2020