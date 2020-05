Skate 3 mobile en nieuwe Tony Hawk in ontwikkeling volgens skater

Als we Jason Dill mogen geloven, is er een mobiele versie van Skate 3 en een nieuwe Tony Hawk Pro Skater in ontwikkeling.

De skater deed namelijk opmerkelijke uitspraken over de nog te onthullen games tijdens de Nine Podcast van gisteren. Hij zou door EA zijn benaderd voor de mobiele versie van Skate 3. Daarop zou hij als volgt op hebben gereageerd:

“I got a call from the EA people about 10 months ago, and they said, ‘Hey, we want to talk about the Skate game.’ I said, oh that’s fine. They said, basically, ‘Hey Jason, we wanna do a mobile version of Skate 3.’ I wrote back, and I said, ‘What else?’ She wrote back, ‘No, that’s it,’” Dill revealed, via WCCFTech.

“I wrote back, ‘Look, no big deal, no one wants your stupid mobile version of Skate 3. Make Skate-fucking-4 already, cause, like, just do it. Just make the game and participate again. You can’t level it to the same numbers you get on other games, you do it for a cultural thing that pays you back later.”