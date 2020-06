Season 4 Call of Duty Modern Warfare start mogelijk woensdag

Er is een sterk vermoeden dat we aanstaande woensdag al met het vierde seizoen van Call of Duty Modern Warfare aan de slag kunnen.

Season 4 zou eigenlijk al op 3 juni van start gaan, maar door de gebeurtenissen in de Verenigde Staten werd dit uitgesteld. In de afgelopen week heeft Activision de laadschermen van de game verandert in teksten waarin zij racisme afkeuren.

Het lijkt erop dat de spelers niet heel lang hoeven te wachten op het nieuwe seizoen, waarin Captain Price zijn opwachting zal maken. Een dataminer heeft namelijk in de bestanden van de game gevonden dat het derde seizoen op 10 juni zal eindigen. Dit stond tot vorige week nog op 2 juni. Het zou dus betekenen dat Season 4 vanaf aanstaande woensdag van start zal kunnen gaan.

Activision of Infinity Ward hebben dit nog niet bevestigd, maar dit lijkt een kwestie van tijd te worden. Zodra we iets horen, laten we je het uiteraard weten!