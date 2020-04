Rockstar wil crunch vermijden bij ontwikkeling nieuwe GTA

Dat er bij Rockstar een nieuwe GTA in ontwikkeling is, moge wel duidelijk zijn. Echter heeft de ontwikkelaar veel lessen geleerd van de ontwikkeling van Red Dead Redemption 2.

IGN meldt dat ze van bronnen die ‘dichtbij Rockstar staan’ hebben vernomen dat de nieuwe GTA in ontwikkeling is. Dit nieuws word overigens geverifieerd door Kotaku.

Het artikel van Kotaku gaat niet zo zeer over de nieuwe GTA, maar juist om de cultuur die bij Rockstar aan het veranderen is na de release van Red Dead Redemption 2. Tijdens de ontwikkeling en de release van de open wereld Western zouden er binnen het bedrijf discussies zijn ontstaan over de crunch die ontstond door de druk om de game op tijd af te krijgen.

De volgende GTA zou daarom nog jaren weg zijn van release en in ‘vroege stadium van ontwikkeling’ zijn. De ontwikkelaar vind het belangrijker om crunch te voorkomen en een van die plannen om dit te voorkomen, is door de game te voorzien van een ‘redelijk formaat’ en deze steeds te blijven updaten. Doordat de game dan geleidelijk groter worden en crunch in de studio worden vermeden.

Naast dit plan zijn er ook binnen het bedrijf maatregelen doorgevoerd. Zo heeft het management trainingen gevolgd, zijn er verandering in de het leiderschap doorgevoerd, is de technologie aangepast en wordt er goed gekeken naar de planning van hun volgende game.

Het bedrijf heeft uiteraard nog niet gereageerd op deze geruchten, maar wij vinden het fijn dat er wat gedaan wordt aan de crunch. Dit is een periode waarin ontwikkelaars veel overuren maken en daar zelfs behoorlijk last van krijgen. Wat dat betreft wacht ik liever een (paar) jaar meer dan dat ontwikkelaars met PTSS thuis komen te zitten..