Resident Evil 8 is in de maak en komt volgend jaar uit

Een nieuw Resident Evil deel wordt op dit moment geproduceerd en zal op huidige en volgende generatie consoles uitkomen.

Twitter gebruiker AstheticGamer (Dusk Golem), die eerder de lancering van Resident Evil 3 Remake voorspelde, beweert dat Resident Evil 8 in 2021 uitkomt. Het spel zal net als zijn voorganger vanuit de eerste persoon gespeeld worden en zal ‘hele nieuwe wegen’ inslaan.

Volgens Golem zou het spel oorspronkelijk ontwikkeld worden als het derde deel van Resident Evil Revelations, maar dankzij positieve feedback van de testers is deze overgegaan naar de hoofdverhaallijn.

maybe they put into motion another version of Rev 3 & split some of the work into it. Rev 3 I heard at one point in time a Switch title, I actually wouldn’t be surprised if part of the work for that was split off again to star in a Switch game. I haven’t heard that officially — AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) April 5, 2020

Ook voegt Golem toe dat Resident Evil 8 “vanuit de eerste persoon gespeeld wordt en veel puristen het gaan haten, omdat het onder andere grote veranderingen aanbrengt in het verhaal en de vijanden.” Hiernaast zal de game een gedeelte bevatten waar je “in een dorp bent en er meerdere routes naar een kasteel zijn, terwijl je wordt aangevallen door beest-mensen, zombies in harnas met zwaarden en een heks die veel lacht.”

One other thing, I know on paper “Occultism”, “Hallucinations”, etc., may sound Silent Hill-esque to some, but in practice the actual game won’t really be like that at all. Hell, the one gameplay sequence in the game that’s been more fully leaked due to the Ambassador tests is a — AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) April 5, 2020

Het is belangrijk om dit gerucht met een korreltje zout te nemen, aangezien Dusk Golem het niet altijd bij het rechte eind heeft gehad – eerder werd een bericht over een soft-reboot van Silent Hill door Konami ontkend. Echter, een artikel van Video Game Chronicle beweert dat de informatie geverifieerd is en voegt daaraan toe dat de hoofdpersoon Ethan Winters van Resident Evil 7 zal zijn.