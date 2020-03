Resident Evil 8 komt volgend jaar; gooit het over een andere boeg?!

Volgens een nieuw gerucht komt Resident Evil 8 volgend jaar uit, maar gaat het drastische veranderingen doorvoeren.

Terwijl Capcom op dit moment Resident Evil 3 remake uitbrengt, wordt er achter gesloten deuren aan de volgende iteratie van de serie gewerkt. Volgens de bekende lekker Dusk Golem is het project al drie jaar in ontwikkeling. Het zou zelfs al zo ver zijn dat een aankondiging van Resident Evil 8 nabij is.

Volgens de lekker gaat de nieuwe game zo ver weg van de bekende formule dat de uitgever er eigenlijk al rekening mee houdt dat fans dit misschien niet kunnen waarderen. Golem vergelijkt de ontwikkeling van het spel aan die van de originele Resident Evil 3, maar wilt niet zeggen wat hij daar precies mee bedoeld.

Dit is overigens niet de eerste keer dat we over een mogelijke Resident Evil 8 horen. Eerder meldde dezelfde lekker de game wederom first person zou worden en een andere setting zou hebben.

Vooralsnog raden we je aan om het geheel met een flinke korrel zout te nemen, maar het ziet er dus naar uit dat we binnenkort een aankondiging kunnen verwachten. Zijn jullie al toe aan een nieuwe Resident Evil? Of vinden jullie de remakes juist veel leuker? Laat het ons weten in de reacties!