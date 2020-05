PlayStation 5 launch line-up is ‘pretty fucking great’ volgens geruchten

Zo lang Sony de kaken stijf op elkaar houdt, blijven de geruchten over de launch line-up van de PlayStation 5 binnenstromen. Volgens een streamer is deze op zijn zachts gezegd erg groot.

De streamer Maximillian Dood claimt tijdens een livestream dat de launch line-up van de nog te onthullen console ‘pretty fucking great’ is. De streamer heeft in het verleden vaker aan het juiste end gezeten en heeft de afgelopen jaren vaker gehoord dat Sony volop inzet bij de PlayStation 5. Hij claimt dat van mensen uit de industrie te hebben gehoord, maar noemt uiteraard geen namen om deze ‘te beschermen’.

Je kunt de clip die ervan gemaakt is op Twitch terugkijken en zelf oordelen of hier een kern van waarheid in zit. Sony gaat volgens dezelfde geruchtenmolen begin juni (mogelijk 4) het eerste PlayStation 5 event houden. Ook daar hebben we tot op heden niks officieels van vernomen. Wellicht dat dit nog in de komende week gaat gebeuren? Houd vooralsnog de zout bij de hand.

