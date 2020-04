‘PlayStation 5 komt wereldwijd op dezelfde dag uit’

Sony mikt volgens Bloomberg op een wereldwijde release van de PlayStation 5 op dezelfde dag. Dit ondanks mogelijke tekorten.

Het was immers diezelfde zakenplatform die claimde dat Sony door allerlei factoren heeft besloten om minder exemplaren van de PlayStation 5 te produceren.

Bloomberg heeft het bericht geüpdatet en wordt er gemeld dat de console op dezelfde dag wereldwijd moeten uitkomen. Niemand minder dan PlayStation baas Jim Ryan zou daarop gehamerd hebben. Dit zouden partners in de bevoorradingsketen hebben bevestigd aan de site. Waarom Sony dit voor ogen heeft, is overigens niet duidelijk.

Mocht het zo zijn, heeft Sony een andere plan in gedachten dan bij de huidige console. De PlayStation 4 verscheen op 15 november eerst in de Verenigde Staten en vervolgens op de 29ste in Europa. Japanners moesten zelfs tot 22 februari wachten voor ze met de console aan de slag konden.

Sony is op dit moment ook nog druk bezig om te kijken wanneer ze de PlayStation 5 gaan onthullen. De coronacrisis schijnt veel roet in het eten te gooien en iets plannen lijkt nagenoeg onmogelijk. Echter lijkt de enige oplossing om de console in een digitaal event voor het eerst te tonen. Mogelijk gebeurt dit volgende maand, maar daarover kunnen we natuurlijk niks bevestigen.