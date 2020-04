PlayStation 5 event op 4 juni?

Je kunt merken dat fans ongeduldig worden wat betreft de onthulling van de PlayStation 5. Echter claimt een redacteur van VentureBeat dat hij weet voor wanneer het event op de agenda staat.

Dit keer is het Jeffrey Grubb die claimt dat er op 4 juni een PlayStation 5 event in de planning staat bij Sony. Normaliter nemen we berichten van ResetEra niet al te serieus, maar de redacteur wist eerder ook al de datum van een Nintendo Direct vroegtijdig bekend te maken. Daarnaast heeft hij eerder al laten doorschemeren meer informatie over Sony te hebben.

Uiteraard kunnen we dit bericht niet helemaal serieus nemen. Zodra we horen of dit juist is, laat we het jullie uiteraard weten.