Nieuwe Harry Potter RPG informatie gelekt

Dankzij een nieuwe lek zijn de speculaties rond de mysterieuze Harry Potter RPG weer aangewakkerd. Zo is er nu een stuk meer bekend over het gevechtsysteem, de rivalen, romantiek en meer.

Het is een tijd lang erg stil geweest rond de Harry Potter RPG. Het spel is al sinds 2017 vermoedelijk in ontwikkeling door Disney Infinity maker Avalanch Software.

Echter is er nieuwe informatie aan het ligt gekomen dankzij een bericht op Reddit. Iemand die beweert voor uitgever Warner Bros te werken, heeft een aantal belangrijke onderdelen van de game verklapt.

Om te beginnen laat het bericht weten dat Harry Potter niet eens in de titel zit. In plaats daarvan zal de game “Hogwarts: A Dark Legacy” heten. Zoals de naam suggereert zal je een Hogwarts student spelen ‘helemaal tot aan de diploma uitreiking’. Je kan het geslacht kiezen en je personage aanpassen. Daarnaast kan je kiezen of je volbloed, dreuzel of halfbloed bent.

Verder is het interessant dat het spel met volwassen thema’s omgaat. Hierdoor bestaat de kans dat het spel een keurmerk vanaf zestien jaar krijgt of op zijn minst vanaf twaalf jaar. Romantische subplots zijn waarschijnlijk de reden hiervoor. Zo kan je onder andere trouwen met je geliefde.

Chronologisch gezien speelt het spel zich af na de gebeurtenissen van de boeken. Dus je zal niet met Voldemort hoeven vechten, maar eerder een voormalige Dooddoener die een groepje schurken leid. Desalniettemin kan je zeker een aantal cameos verwachten gezien de setting. De wereld bestaat uit meerdere grote gebieden met hun eigen NPC’s, queesten en meer. Zweinstein, Zweinsveld en het ministerie zijn drie van de vier gebieden.

Zoals zo veel RPG’s zal Dark Legacy een skill tree hebben die je kan beklimmen. Er zijn vijf takken waarvan sommige vaardigheden ontgrendeld worden met goede punten en andere weer met slechte punten. Verboden spreuken zal je niet kunnen leren echter.

De gevechten worden omschreven als vloeiend. Tactiek en een juiste management van energie schijnt belangrijk te zijn. Verder zal je vechten met wezens uit het Harry Potter universum en andere rivaal tovenaars. Rivalen zijn een belangrijk onderdeel volgens het bericht en ze worden gegenereerd door een Shadow of Mordor-stijl nemesis systeem. Bij elke speelbeurt hebben spelers één unieke rivaal, welke ze kunnen ‘verslaan, doden of in een handlanger kunnen veranderen aan de hand van de keuzes die je maakt’.

Het schijnbaar goed gevulde avontuur zal een aantal bonus modi bevatten. Zwerkbal is specifiek genoemd, maar ook een in-game kaartspel dat op het niveau van Gwent van The Witcher 3 is.

Wat betreft de onthulling suggereert het bericht dat dit vóór augustus zal zijn. Met een release in juni 2021. Dit klinkt zeer aannemelijk aangezien uitgever Warner Bros. dit jaar voor het eerst bij E3 een show zou hosten. Zoals we weten gooide corona helaas roet in het eten.

Geloven jullie in dit gerucht? Of klinkt het iets te mooi om waar te wezen? Laat het weten bij de reactie!