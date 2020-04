Nieuwe Call of Duty is vermoedelijk geen Black Ops

De nieuwe Call of Duty is altijd goed voer voor de geruchten molen; wordt het een Black Ops-game, meer in het Modern Warfare universum of toch iets nieuws? Call of Duty-nostradamus TheGamingRevolution doet opnieuw uitspraak.

Youtuber TheGamingRevolution heeft een reputatie voor wat betreft het voorspellen van Call of Duty-thema’s. Hij wist goed te voorspellen dat Modern Warfare zou worden zoals deze is en dat we Warzone zouden krijgen. Best knap! Eerder deed hij ook al uitspraak over ‘Call of Duty 2020’. Voorspeld werd dat dit een reboot zijn van de eerste Black Ops.

Nu komt hij opnieuw met een voorspelling; het wordt géén reboot van de reeks. De nieuwste video op zijn kanaal hint naar koude oorlog/Vietnam oorlog. Oer deze onderwerpen hebben we nog weinig gezien. Omdat Black Ops wel iets met de koude oorlog te maken heeft zouden bekende personages wel weer terugkomen in een nieuwe game. Call of Duty 2020 wordt ontwikkeld door Treyarch met ondersteuning van Sledgehammer Games.

Bekijk de video bovenaan en oordeel vooral ook zelf!

Bron: CharleIntel