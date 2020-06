Nieuw Destiny 2 ras geteased door Bungie

Bungie heeft door middel van cryptische audio mogelijk een nieuw mysterieus ras voor Destiny 2 geteased.



Afgelopen vrijdag werd via de Twitter pagina van Destiny 2 een cryptische audio clip gedeeld. Op de clip zijn omgevingsgeluiden te horen en schepen. Op de achtergrond van de video staan eenennegentig pilaren die samen een stel piramides vormen.

Fans van Destiny 2 weten dat het ras van de piramide schepen al lang in de maak is. Zo eindigde de hoofdverhaallijn van Destiny 2 met een teaser van hun aankomst. Daarnaast draait de Shadowkeep uitbreiding om één van die schepen die onder de oppervlakte van de maan verstopt ligt.

Op Reddit hebben gebruikers de clip geprobeerd te ontcijferen om te zien of ze een geheime boodschap kunnen vinden. Het meest opvallende stukje informatie is het aantal pilaren, namelijk eenennegentig. Fans geloven echter dat dit getal niet willekeurig is en dat het wijst naar de releasedatum van de uitbreiding.

Het volgende seizoen van Destiny begint op 9 juni en eenennegentig dagen later kom je uit op acht september. In het verleden zijn de uitbreidingen en games van Destiny altijd in september uitgekomen.

Daarnaast werd afgelopen maand bekend gemaakt dat Destiny 2 speelbaar zal zijn op PlayStation 5 en Xbox Series X.