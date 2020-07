Ook Microsoft mogelijk geïnteresseerd in Warner Bros games

Het lijkt erop dat ook Microsoft interesse heeft om de gamestudios van Warner Bros over te nemen.

Volgens The Information heeft Microsoft interesse in de studios, aangezien deze voor een boost zouden kunnen zorgen bij de volgende generatie consoles.

Warner Bros, dat nu in handen is van AT&T, wordt mogelijk van de hand gedaan. Dit doordat het bedrijf een gigantische schuld heeft van 154 miljard dollar. Naast Microsoft zouden ook EA, Take-Two en Activision Blizzard interesse hebben getoond.

AT&T heeft tot op heden niks bevestigd rondom een potentiële deal, maar heeft bij de LionTree bank om advies gevraagd over hoe ze een deal kunnen sluiten.

Degene die de Warner Bros Interactive Entertainment weet over te nemen, neemt in principe alleen de ontwikkelaars over. De rechten van de IP blijven in handen van Warner Bros en zullen dus alleen te gebruiken zijn als er voor betaald wordt.

Wie hopen jullie dat het bedrijf overneemt? Zou het niet beter zijn als de ontwikkelaars gewoon multiplatform blijven ontwikkelen? Laat ons vooral weten hoe jullie hierover denken?