Metroid Prime Trilogy gespot bij Best Buy

We weten dat het geen zekerheid is als een retailer melding maakt van een bepaalde game voor een bepaalde console, maar over Metroid Prime Trilogy werd eerder gespeculeerd.

De retailer Best Buy heeft namelijk de Trilogy van Metroid Prime op hun website staan.

Eerder werd er al gespeculeerd dat de Trilogy, bestaande uit Metroid Prime, 2 Echoes en 3 Corruption naar de Nintendo Switch zouden komen. Echter heeft Nintendo tot op heden niet gereageerd. Wellicht dat ze de trilogie binnenkort zullen onthullen?