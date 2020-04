Meer info PlayStation 5 games pas in juni?!

Als we de gelekte cover van het official PlayStation Magazine van juni mogen geloven, kunnen we daarin meer info over de PlayStation 5 en diens games verwachten!

De afbeeldingen van de mogelijke cover(s) van het magazine lekte via Twitteraar GermanStrands, die op 2 juni zou moeten verschijnen. Op de covers is duidelijk te lezen dat er, naast de controller, ook aandacht besteed wordt aan de games die ervoor de console komen. Alhoewel die zwarte cover niet geloofwaardig is, kan het natuurlijk zijn dat daarop voor het eerst de console wordt getoond.

Daarentegen zou het ook maar kunnen zijn dat beide covers met fotoshop gemaakt zijn en we helemaal geen informatie via het magazine krijgen. Al wordt het nieuws wel bevestigd door het officiële Twitterkanaal van Quantum Error, een horrorgame die naar de PlayStation 5 komt). Er wordt overigens wel veel gespeculeerd over een onthulling in mei, dus wellicht dat we voor die tijd ook nog wel wat te horen krijgen. Hoe dan ook zullen we het allemaal voor jullie op de voet blijven volgen! Kunnen jullie niet meer wachten op de onthulling van de PlayStation 5? Of kijken jullie liever naar de Xbox Series X? Laat het ons weten in de reacties!