Komt de Xbox Lockhart dan toch?

Er zijn nieuwe bewijzen gevonden dat Microsoft bezig is met de Xbox Lockhart.

Vorig jaar waren er al geruchten dat Microsoft de Xbox Lockhart, het goedkopere broertje van de Xbox Series X, tijdens de E3 2020 zou aankondigen. Dit is niet gebeurd, maar toch zijn er aanwijzingen dat ze bezig zijn met de console.

Het lijkt er namelijk op dat er documenten van de Xbox Scarlet devkit zijn gelekt. In deze documenten wordt de Lockhart bij naam genoemd:

More proof of Lockhart, this time from the XDK/GDK release notes for June 2020. pic.twitter.com/hulDoC9owv

— TitleOS (@XB1_HexDecimal) June 24, 2020