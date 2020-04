Via een trademarkaanvraag weten we wellicht al wat het logo zal zijn van de Xbox Series X!

De aanvraag is de 16e van deze maand ingediend en zou volgens de trademark bedoelt zijn onder andere het gebruik op merchandise en ‘video and computer game hardware’ en ook voor ‘peripherals’ (randapparatuur). Het is nog niet officieel aangekondigd door Microsoft, maar de trademarkaanvraag lijkt het toch onofficieel te bevestigen. Het logo is in ieder geval stijlvol en minimalistisch!