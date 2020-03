Is Crytek bezig met een remaster van Crysis?

https://www.youtube.com/watch?time_continue=148&v=wGQWGAuNx6M&feature=emb_title

Bepaalde hints laten ons denken dat Crytek bezig is met een remaster van Crysis!

Aan het einde van vorig jaar maakte EA al duidelijk aan investeerders dat ze bezig zijn met ‘exciting remasters of fan favourites’. EA is de eigenaar van een hoop franchises met fans uit het verleden, dus dit kan van alles zijn. De nieuwste trailer van Crytek (zie hierboven), die bedoelt is om het pracht en praal van de CryEngine te demonstreren met aankomende games, eindigt met een showcase van Crysis in een modern jasje (vanaf 2.20). Het lijkt er dus op dat Crytek bezig is om Crysis op te poetsen voor een remaster!

Crysis kwam in 2007 uit en werd vooral bekend vanwege de verbluffende graphics. Je had voor die tijd zo’n bizar krachtige PC nodig, dat de meme ‘but can it run Crysis?’ ontstond in de PC community, als iemand aan het pronken was met zijn of haar nieuwe hardware.