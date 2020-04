‘Horizon Zero Dawn 2 bevat mogelijk co-op en gigantische wereld’

Guerrilla Games zou het idee van een co-op willen verwerken in Horizon Zero Dawn 2, dat volgens geruchten een ‘gigantische wereld’ zal bevatten.

Volgen een bericht op VGC werkt de Amsterdamse ontwikkelaar aan een opvolger van het erg positief ontvangen Horizon Zero Dawn.

Dit nieuws is op zich niet heel verrasssend: Er gingen immers ruim 10 miljoen exemplaren van de game over de toonbank en deze komt later dit jaar ook naar de pc. Wat wel interessant is om te noemen, is dat de sequel in eerste instantie voor de PlayStation 4 werd ontwikkeld, maar later werd verschoven naar de PlayStation 5.

Volgens bronnen die bekend zijn met Horizon Zero Dawn 2 weten te vertellen dat Guerrillaa altijd een trilogie voor de game voor ogen had. Met het grote succes kan Sony daar ook eigenlijk niet meer onderuit. Het schijnt zelfs dat de ontwikkeling voor de sequel gestart werd nadat de eerste verscheept was.

Co-op voor Horizon Zero Dawn 2?

Helaas zijn er nog weinig details over de sequel bekend, maar volgens VGC werkt Guerrilla aan een co-op voor de game. Het is echter niet bekend of dit de game ook daadwerkelijk haalt of dat deze als losstaande modus wordt toegevoegd. Zo had de ontwikkelaar ook voor het origineel een co-op in de planning, maar die haalde het uiteindelijke product niet.

Echter is de studio vastberaden om een dergelijke modus en was zelfs bezig om een standalone te maken die het gat tussen het origineel en Horizon Zero Dawn 2 zou op kunnen vullen. Spelers zouden zelfs hun progressie mee nemen, maar volgens de bronnen van de site is het niet duidelijk of hier nog daadwerkelijk aan gewerkt wordt.

Diezelfde bronnen melden overigens wel dat de game ‘gigantisch’ qua grootte zal worden en spelers nog meer vrijheid zullen krijgen. Alhoewel dit allemaal veelbelovend klinkt, is er nog niks door Sony bevestigd. Al lijkt de onlangs onthulde vacature voor de Amsterdamse ontwikkelaar wel duidelijk aan te geven dat er bij de studio hard aan een PlayStation 5 game wordt gewerkt.