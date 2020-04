Het lijkt er op dat The Initiative aan een nieuwe Perfect Dark werkt

Vanwege een nieuwe openbaring van ontwikkelaar The Initiative denken fans dat hun volgende project een Perfect Dark spel is.

Zo heeft een Twitter gebruiker genaamd Klobrille het LinkedIn profiel gedeeld van een technische designer van The Initiative. Hierin staan een aantal interessante werkzaamheden beschreven.

The unannounced project at The Initiative runs on Unreal Engine 4 and features “various weapons, gadgets, and a camera surveillance system”.

This makes sense given most of the Xbox Game Studios work with the same engine to share tech & knowledge.https://t.co/c28gR2gP5q pic.twitter.com/34USYIGXwi

