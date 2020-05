Er wordt een ‘hele hoop PlayStation games’ onthuld in juni

Het ziet er naar uit dat er een ‘groot aantal PlayStation games’ aangekondigd gaan worden op 4 juni.

Of het om PlayStation 5 titels gaat of huidige generatie games is nu nog niet duidelijk, maar het is tenminste bevestigd dat er een ‘hele lijst’ aan PlayStation games getoond gaan worden op 4 juni.

De informatie komt van Twitter, waar Jeff Grubb van Venture Beat een schema deelde van aankomende game-events waaronder de Inside Xbox onthulling en de Unreal Engine 5 tech demo op de PlayStation 5. Je kan hieronder de tweet checken.

Slate doesn’t sound promising. My english isnt the best but that sounds like one Game or something as appetizer right? — Peepo Sleepo (@PSleepo) May 13, 2020

Zoals je kunt zien staat er bij 4 juni ‘Slate of PlayStation’, wat niet erg veelzeggend is, maar maak je geen zorgen. Wanneer er gevraagd werd wat dat betekent had Grubb het volgende te zeggen.

Should be an entire slate of games. A lot. — Jeff Grubb (@JeffGrubb) May 13, 2020

Wederom is het dus niet bekend of het om nieuwe PlayStation 5 games zal gaan, echter gezien het feit dat er al een State of Play van Ghost of Tsushima geweest is en Microsoft in juli nieuwe games waaronder Halo Infinite gaat tonen, lijkt het voor de hand liggend dat Sony nu indruk zal willen maken.

In Grubbs lijst staat ook een evenement genaamd Guerilla Collective, wat een indie presentatie schijnt te zijn die volgende maand voor het eerst lanceert. Daarnaast staat er ook een Cyberpunk 2077 onthulling gepland op 11 juni en een mogelijke Nintendo Direct in september.

Over Cyberpunk 2077 gesproken, recentelijk is de Cyberpunk Reaver onthuld. De game komt 17 september uit op PlayStation 4, Xbox One, pc en Google Stadia. Als je hongerig bent naar een beetje gameplay kan je de game hier checken in 8K.