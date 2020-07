Geruchten over Nintendo Direct deze maand nemen toe

Terwijl Microsoft en Sony zich opmaken voor een nieuwe console release is het bij ‘The Big N’ nog opvallend stil. Echter zou het bedrijf volgens geruchten deze maand een nieuwe Nintendo Direct online knallen.

Insider Kelios laat namelijk op Twitter en Resetera weten dat Nintendo van plan is om op 20 juli een Nintendo Direct online te gooien. Kelios heeft in het verleden vaker juist informatie weten te lekken. Zo wist hij de vorige keer ook al dat er een Nintendo Direct Mini werd gehouden.

Tot vandaag deelde hij nog geen datum voor het event, maar nu claimt hij dat het op de twintigste zal gebeuren. Dat is dus de maandag na de release van Paper Mario: The Origami King.

Het blijft natuurlijk speculeren over wat Nintendo daar gaat onthullen. Echter is er een grote kans dat we de Mario collectie gaan zien waar we eerder dit jaar over hoorden. Hopelijk krijgen we dan in ieder geval updates over de ontwikkeling van Metroid Prime 4 en Bayonetta 3!