Far Cry 6 wordt mogelijk volgende maand onthuld?!

Volgens nieuwe geruchten is Ubisoft zich aan het voorbereiden om Far Cry 6 te gaan onthullen. Dit moet tijdens Ubisoft Forward gaan gebeuren.

Dit claimt Gamereactor.dk in een bericht. De site claimt dat Ubisoft tijdens het event van 12 juli dus de opvolger van Far Cry New Dawn gaat onthullen. Of het daadwerkelijk Far Cry 6 zal gaan heten, is overigens nog niet bekend.

Naast de nieuwe Far Cry zullen ook Assassin’s Creed Valhalla, Watch Dogs Legion, Rainbow Six Quarantine en Gods and Monsters worden getoond. De site claimt ook dat de serie weer een andere setting zal krijgen en waarschijnlijk weer een exotische locatie bevat. Uiteraard zullen we dit voor jullie op de voet blijven volgen.