Fable IV mogelijk al in ontwikkeling?!

Er ging al een gerucht dat Fable IV en Perfect Dark in ontwikkeling zijn voor de Xbox Series X, maar Twitter accounts voor beide games hebben dit versterkt. Dit kan betekenen dat Fable IV dichterbij is dan we dachten.

De accounts voor beide games zijn als eerst gedeeld op Twitter. Hieronder kan je de originele tweet checken:

I’m not sure who discovered the @fable and @PerfectDarkGame placeholders, but a Microsoft Xbox employee is following one, and the other is registered to a Microsoft email address pic.twitter.com/MagqUbPiZf — Tom Warren (@tomwarren) June 27, 2020

Zo staat er in de tweet dat één van de accounts gevolgd wordt door een Microsoft werknemer. Terwijl de andere geregistreerd staat onder een Microsoft e-mail adres. Beide deze feiten zouden normaal gesproken een indicatie zijn van de betrouwbaarheid. Zo is het bestaan van de accounts een sterk voorteken dat Fable IV in de maak is.

Echter geeft Warren aan dat: “Microsoft heeft bevestigd dat de accounts echt zijn, maar dat ze al jaren inactief zijn. Het zou om standaard IP-bescherming gaan. Maar de één werd geregistreerd in maart 2020 en de andere in juni 2020.”

De bevestiging kwam van Aaron Greenberg de general manager van Xbox Games marketing. Echter zijn de accounts zoals hij zegt pas recentelijk vernieuwd en duidelijk niet jaren inactief geweest.

Warren eindigde zijn reactie met het bevestigen dat: “het Perfect Dark account recentelijk gemaakt is door een fan en een Microsoft werknemer het als eerste spotte en volgde.”

“Die van Fable is de echte die Microsoft gebruikt als IP-bescherming,” aldus Warren.

Greenberg zegt dat de account puur voor IP-bescherming is gemaakt. Echter het feit dat dit net gebeurd voor de komst van de next-gen is genoeg reden voor Fable fans om zich te verheugen op Fable IV.

Daarnaast kwam een tijdje geleden een gerucht naar buiten dat Fable IV een “compleet open” vervolg is, waarin Albion weg is.