EA werkt aan Mass Effect trilogie remaster

EA heeft dit jaar niet heel veel in de planning staan, naast hun sportsgames. Echter lijk de ene game, naast de jaarlijks terugkerende reeksen, een remaster van de Mass Effect trilogie te zijn.

EA lijkt de focus al helemaal op de next-gen consoles te hebben gelegd. Zo weten we dat we volgend jaar een nieuwe Battlefield kunnen verwachten, is er nog een mysterieuze Star Wars-game in ontwikkeling en lijkt Titanfall 3 nog wel even op zich te wachten, om nog maar te zwijgen over een nieuwe Dragon Age.

Echter betekent dit wel dat dit jaar wel eens heel karig kan worden wat betreft games van de uitgever. Er zou een HD game en een first party game (mogelijk Star Wars: project Maverick) aankomen en de HD game is volgens gamejournalist Jeff Grubb een remaster van de Mass Effect trilogie.

Grubb liet niet weten dat de trilogie niet naar de Switch zal komen, maar wel dat dit in ieder geval niet tegelijkertijd is met de lancering op de andere platformen. Het is overigens aannemelijk dat EA de trilogie op een disc gaat zetten en niet los per deel uit gaat brengen.

Mass Effect is overigens de meest gevraagde serie betreft een remake/ remaster. In eerste instantie gaf EA aan niets in te zien van dergelijke releases, maar heeft inmiddels ook al Burnout Paradise voorzien van een remaster.

EA gaat begin volgende maand EA Play Live online laten plaatsvinden. Ongetwijfeld dat we dan meer horen over hun toekomst plannen. Houd dus vooralsnog een flinke korrel zout bij de hand.