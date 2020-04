Crytek lijkt iets van een Crysis game aan te gaan kondigen?!

Crytek heeft het officiële Twitter weer tot leven gewekt. Ligt er dan een Crysis aankondiging in het verschiet?!

Het Twitter-kanaal plaatste na vier jaar inactief te zijn weer een nieuwe Tweet. Het enige wat er gemeld wordt is dat er ‘data wordt ontvangen’.

RECEIVING DATA — Crysis (@Crysis) April 13, 2020

Het is een beetje wazig en het zegt eigenlijk niet veel, maar het is toch het melden waard. Immers is het raar dat dit gebeurd na zo’n lange tijd van inactiviteit. Overigens werd onlangs ook de officiële site van Crysis voorzien van een kleine update, dus het is niet heel gek om te denken dat er iets nieuws in het verschiet ligt.

Crytek gaf vorig jaar nog een nieuwe trailer van de CryEngine vrij, waarin een decennium aan games werden getoond die gebruik maakten van de ontwikkellaarstool. Opvallend detail was het feit dat Crysis werd getoond, maar die game niet in het desbetreffende decennium verscheen.

Echter is er nog niks officieels aangekondigd, al lijkt dat dus een kwestie van tijd. Houd echter vooralsnog de zoutpot bij de hand. Zouden jullie een terugkeer van Crysis kunnen waarderen? Laat het ons weten in de reacties!