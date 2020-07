Call of Duty Warzone krijgt mogelijk Counter UAV’s

Het lijkt erop dat spelers van Call of Duty Warzone binnenkort een Counter UAV bij de Buy Station kunnen kopen.

Bij de onlangs geïntroduceerde update ontdekten spelers dat het activeren van vier UAV’s tegelijkertijd de radar van iedereen in het spel verstoort. Dit heeft hetzelfde effect als een Counter UAV, maar het lijkt erop dat Infinity Ward deze ook aan de Buy Station gaat toevoegen.

Reddit-gebruiker TwitterWWE wist namelijk, door een glitch, in een ander menu van het Buy Station te komen en zag dat daar de Counter UAV werd aangeboden. Deze moet 4500 dollar kosten, wat 500 dollar meer is dan de standaard UAV.

De komst van de Counter UAV in Warzone zorgt voor een behoorlijke verandering aan de meta van de game. Spelers die gezocht worden, kunnen hun achtervolgers eventueel van zich afschudden of juist gebruiken om zelf de aanval in te zetten.

Infinity Ward moet de komst ervan nog wel bevestigen, maar dit lijkt een kwestie van tijd. Het is overigens pas de tweede update aan de Buy Station. De vorige introduceerde de Armor Box. Overigens is de prijs van een Loadout Drop het enige wat daarnaast veranderd is.

Call of Duty Warzone nadert overigens Season 5. Volgens geruchten brengt het nieuwe in-game seizoen wat veranderingen aan de map. Zo zou het stadion open gaan en komt er een rijdende trein naar Verdansk.