Call of Duty 2020 heet mogelijk Black Ops Cold War

De naam van Call of Duty 2020 kan zo maar eens toch Black Ops als subtitel kunnen bevatten. Echter met Cold War er achter.

Alhoewel we over de naam kunnen twisten, lijkt Treyarch bezig te zijn met Call of Duty Black Ops Cold War. Het is niet de eerste keer dat we lezen dat de volgende game zich in de Koude Oorlog af zal spelen. Echter werd er gespeculeerd dat Treyarch de naam Black Ops zou laten vallen voor iets anders, maar wel de personages en setting uit de reeks zou gebruiken.

Volgens Okami_13 zal het dus Black Ops Cold War gaan heten. Deze leaker heeft over het algemeen wel een goede reputatie opgebouwd qua bronnen.

Eurogamer voegt er bovendien aan toe dat Call of Duty Warzone al Easter Eggs bevat voor de Koude Oorlog en dat de bunkers er een van is. Dit zou uiteindelijk moeten leiden naar de onthulling van de volgende Call of Duty.

Normaliter wordt de nieuwe Call of Duty begin mei onthuld. Dit zal dit jaar ongetwijfeld anders ingevuld worden door het coronavirus. We houden je uiteraard op de hoogte van alle nieuwtjes over Call of Duty 2020. Kijken jullie al uit naar een nieuwe? Of vermaken jullie je nog met Warzone?