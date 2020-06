Bloodborne remaster komt naar pc en PlayStation 5?!

Er gaan nieuwe geruchten de ronde dat Bluepoint Games bezig is met een remaster van Bloodborne voor de pc en PlayStation 5.

Het gerucht werd flink aangewakkerd toen een streamer genaamd CaseyExplosion 100 dollar aan een liefdadigheidsinstelling voor raciale rechtvaardigheid beloofde in ruil voor informatie over de beruchte remaster van Bloodborne.

By the way, if any Sony folks or anyone who might be in the know wanna leak me some actual juicy details, I'll donate $100 to the racial justice charity of your choice. https://t.co/psVt10Lsrd

— SlothBorne (@CaseyExplosion) June 4, 2020