Apex Legends nieuws voor vannacht geteased

Respawn laat middels het officiële Twitter-account weten dat we vannacht (tijdens het EA Play Live event) nieuws over Apex Legends zullen krijgen.

In een Tweet schrijft de ontwikkelaar dat ze meer informatie gaan geven over wat er komende is voor de Battle Royale game.

Be sure to tune in to EA Play Live this Thursday, June 18, at 4PM PT to unearth what's next for Apex Legends. We'll see you there. : https://t.co/4UJFwuhsR4 pic.twitter.com/u2qV7taNOa — Apex Legends (@PlayApex) June 16, 2020

Er zijn nog van allerlei dingen die fans graag voor de game zouden zien. Zo is er een groep die niet kan wachten om de game op de Nintendo Switch te spelen (waaronder ondergetekende). EA liet tijdens een vergadering met de investeerder al eens doorschemeren dat ze meer van hun games naar de hybride console van Nintendo willen brengen.

Het kan natuurlijk ook zijn dat ze eindelijk de cross-play ondersteuning gaan aankondigen. Eerder deze maand kreeg Need for Speed Heat al ondersteuning ervoor. Met de nieuwe generatie consoles aanstaande zou er meer spelers zijn bij de lancering van de nieuwe consoles.

Daarnaast is het ook mogelijk dat ze alleen de next-gen versie van de game gaan aankondigen en daarvoor wel gebruik maken van de cross-play functie. Aangezien Season 5 van de game nog tot augustus gaande is, verwachten we geen nieuws over het zesde in-game seizoen. Hoe dan ook zullen we vannacht klaar zitten! Wat hopen jullie dat Respawn gaat laten zien? Laat het ons weten in de reacties!