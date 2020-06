Gerucht: Alpha voor Call of Duty Black Ops Cold War gespot in PS Store

Volgens nieuwe geruchten zou er al een alpha voor Call of Duty 2020 in de PlayStation Store staan en die zou verwijzingen hebben naar de Koude Oorlog.

YouTuber TheGamingRevolution heeft namelijk bestanden gevonden voor de interne testversie van de nieuwe Call of Duty. De game heeft de titel The Red Door en staat onder de code COD2020INTALPHA1 in de PlayStation Store. De code staat uiteraard voor interne alpha van Call of Duty 2020.

Alhoewel de nieuwe Call of Duty nog steeds niet is aangekondigd, wordt er al een lange tijd gespeculeerd over een Black Ops in de Koude Oorlog. De naam The Red Door zou uiteraard een verwijzing zijn naar de Sovjet-Unie, wat natuurlijk ook na die oorlog refereert.

De Alpha is nu 71 GB groot, maar natuurlijk niet te koop of te vinden in de Store. Aangezien het om een Alpha gaat, zal er nog veel worden gewijzigd en de grootte ervan ook toenemen. Het is overigens niet de eerste keer dat Treyarch een Alpha in de Store plaatst, zo was Black Ops 3 te vinden onder de naam Northwoods.

We verwachten de onthullingen van de volgende Call of Duty in de komende weken. Wellicht dat ze wel een verrassing hebben tijdens het PlayStation 5 event? We houden je in ieder geval op de hoogte!