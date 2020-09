Gerucht: Xbox Series V is de digital only Xbox Series X

Microsoft lijkt bij de volgende generatie consoles aan iedereen te willen denken. Er schijnt namelijk ook een Xbox Series V in de maak te zijn, wat eigenlijk een diskloze Series X is.

Er duiken sinds gisteren allemaal geruchten op het internet op, waarin wordt gespeculeerd over de digitale Xbox Series X, die de naam V zou krijgen. Het blijft niet alleen bij geruchten, maar ook foto’s van de console zijn er overal te vinden.

De Xbox Series V valt qua design precies tussen de Series S en X en is dus groter dan de S, maar iets smaller dan de X.

(Rumor) There is a Xbox Series V (codename is Project Edinburg) it's rumored to be less powerful than the Series X but more Powerful than the Series S pic.twitter.com/C8V2FYYF5e

— Idle Sloth ‍♂️1️⃣2️⃣❎ (@IdleSloth84) September 11, 2020