Gerucht: Voor eind maart mogelijk Elden Ring nieuws?

Het is al sinds de aankondiging van Elden Ring tijdens de E3 van 2019 erg stil rondom de nieuwe Soulslike game van From Software. Als we de nieuwe roddels mogen geloven, komt daar snel verandering in.

De Elden Ring werd door fans van de ontwikkelaar met open armen ontvangen en de samenwerking met George R.R. Martin leek alleen maar meer olie op het vuur te gooien. Ook non-gamers lijken daardoor erg naar de game uit te kijken.

Echter wordt het onderhand toch wel tijd voor nieuwe informatie en beelden van Elden Ring. Als we Jeff Grubb mogen geloven, zal dit ook binnen aanzienlijke tijd gaan gebeuren. Tijdens de laatste GamesBeat podcast laat de gerespecteerde journalist weten dat hij van zijn bronnen heeft vernomen dat er voor eind maart nieuwe informatie over Elden Ring naar buiten zal komen. Hij zegt er echter wel bij dat dit mogelijk nog naar begin april kan worden uitgeschoven, maar er komt in ieder geval nieuws.

Dit gerucht werd overigens bevestigd door een concullega van Grub, die ook heeft gehoord dat er snel nieuwe informatie over de game zal komen. Hij zegt echter dat we nog voor het einde van de E3 (halverwege juni) nieuws zullen krijgen. We willen echter wel zeggen dat er nog van alles kan gebeuren. Immers heeft de pandemie een flinke impact op de ontwikkeling van de games. Echter hopen wij natuurlijk dat beide heren gelijk hebben. Kijken jullie uit naar Elden Ring?