Gerucht: Switch ontwikkelaars gevraagd games 4K-ready te maken

Nu Nintendo blijft doorstomen met de huidige Nintendo Switch, lijkt een 4K variant steeds dichterbij te komen.

Er gaan al langer geruchten over de komst van een ‘Switch Pro’. Nu Sony en Microsoft met nieuwe consoles aankomen, kan Nintendo eigenlijk ook niet (weer) achterblijven. Het voordeel voor de Nintendo Switch was dat de andere consoles al tegen het einde van hun cycli aanliepen. Dat voordeel gaat binnenkort verdwijnen met de komst van de Playstation 5 en de Xbox Series X/S. Hoewel Nintendo zelf nog niets heeft losgelaten over een mogelijke opvolger van de huidige Switch, deed Bloomberg wel een duit in het zakje van de geruchtenmolen.

Bloomberg kon namelijk melden dat diverse ontwikkelaars voor de Switch zou zijn gevraagd om hun games 4K-ready te maken. Daarmee lijkt de kans steeds groter te worden dat er een Switch Pro aan zit te komen. Echter geven de recente verkoopcijfers van de console niet direct aanleiding om een nieuwere versie van de Switch uit te brengen. De productie wordt zelfs opgeschroefd om aan de huidige vraag te kunnen voldoen.

The introduction of a more affordable Switch Lite variant in late 2019 helped broaden the machine’s potential audience and Nintendo is making preparations for an upgraded Switch model and a beefed-up games lineup for 2021, Bloomberg News has reported. Several outside game developers, speaking anonymously as the issue is private, said that Nintendo has asked them to make their games 4K-ready, suggesting a resolution upgrade is on its way.