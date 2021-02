Gerucht: Sony bezig met overname Bluepoint Games

Volgens een ‘insider’ zou Sony de overname van Bluepoint Games deze week officieel bekendmaken.

Op Resetera meldt MarsipanRumpan dat hij van een bron heeft vernomen dat Sony bezig is met het overnemen van de ontwikkelaar achter de remakes van Demon’s Souls en Shadow of the Colossus.

Hij meldt echter zelf wel dat hij dit verhaal bij een andere bron kon verifiëren, maar dat een andere bron dit weer niet wilde doen. Dus het is nog niet helemaal zeker of het ook daadwerkelijk gaat gebeuren. Mocht er voor 28 februari niks bekendgemaakt worden, kan het zijn dat het verhaal dus niet blijkt te kloppen.

Wat denken jullie? Het zou toch een logische zet zijn van Sony om de studio over te nemen?