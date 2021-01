Volgens een nieuw rapportage werkt ontwikkelaar M-Two, de studio die ook de remake van het derde deel maakte, niet meer aan de remake van Resident Evil 4. Hierdoor zou de game zijn uitgesteld naar 2023.

Volgens bronnen van VGC zouden meningsverschillen tussen Capcom en M-Two ervoor hebben gezorgd dat hun rol van betekenis voor Resident Evil 4 remake ‘significant kleiner’ en Capcom’s Division 1 het stokje hebben overgenomen.

Het bericht stelt dat de meningsverschillen voortkwamen uit het feit dat M-Two trouw wilde blijven aan de originele content van Resident Evil 4, gedeeltelijk vanwege de kritiek op de remake van het derde deel over het weglaten van ‘belangrijke delen van de originele PlayStation-game’.

Capcom wil in plaats daarvan dat de game min of meer wordt ge├»nspireerd door het origineel, met een andere kijk op verschillende elementen die geen deel uitmaken van het origineel, ‘vergelijkbaar met Resident Evil 2’s gebruik van Mr. X’.

Er wordt nu gezegd dat de game opnieuw wordt opgestart, waardoor de remake van RE4 kan worden uitgesteld tot 2023. Een remake van het vierde deel is in ontwikkeling sinds 2018 en was volgens een eerder rapport oorspronkelijk gepland voor een release in 2022.

Toen het rapport uitkwam, werd onthuld dat M-Two, een in Osaka gevestigde studio opgericht door Tatsuya Minami, het voormalige hoofd van PlatinumGames, de ontwikkeling zou leiden.De oorspronkelijke gamedirecteur van Resident Evil 4, Shinji Mikami, weigerde de remake zelf te leiden, maar gaf de remake zijn zegen en gaf wat advies over de richting van de aanstaande release.