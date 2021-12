Gerucht: Releasedatum God of War Ragnarok bekend?!

God of War Ragnarok is een van de vele grote games die volgend jaar zal verschijnen en we weten mogelijk de precieze releasedatum!

In de PlayStation Store is namelijk vermeld dat de game op 30 september 2022 wordt verwacht. Houd er echter wel rekening mee dat het hier om een placeholder kan gaan.

Zowel Sony als Santa Monica hebben nog niet gereageerd of überhaupt een releasedatum voor de game aangekondigd. Zo lang dat niet gebeurd, raden we je aan om dit bericht met een korrel zout te nemen.