Gerucht: Prince of Persia Remake komt mogelijk in november?!

Er wordt door steeds meer retailers melding gemaakt over een mogelijke remake van de originele Prince of Persia. Als dit klopt, kunnen we de remake al in november verwachten.

Eerst waren het Franse, Canadese en Amerikaanse retailers die de remake van Prince of Persia vermeldden, maar nu ook het Guatemalteekse Max. De game zou opmerkelijk genoeg alleen voor de PlayStation 4 en Nintendo Switch moeten verschijnen.

De vermeldingen zijn inmiddels alweer van de site verwijderd, maar werden door Twitter-gebruiker Ken XyroV gespot, die er uiteraard een paar screenshots van maakte. Alhoewel het logo veel weg heeft van de cel-shaded game uit 2008, lijkt het toch om de originele Prince of Persia uit 1989 te gaan.

Journalist Liam Robertson liet in een reactie op Twitter weten dat er al een tijdje een 2D Prince of Persia ‘rondzweefde’ en dat er nog meer plannen voor andere dingen waren bij Ubisoft. Het zou natuurlijk gaaf zijn dat de nieuwe generatie gamers ook eens aan de slag kunnen met een echte klassieker, toch?

Ook Jason Schreier lijkt de komst van de game te bevestigen, aangezien hij op Twitter schrijft dat de onthulling van de game een verrassing was en deze nu verpest is. Ubisoft heeft volgende maand nog een Ubisoft Forward gepland staan. Grote kans dat we dan meer over deze remake gaan horen, tenzij hij niet bestaat natuurlijk.