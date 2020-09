Gerucht: Pokémon HeartGold & SoulSilver remake?

Nintendo heeft deze maand de licenties aangevraagd/verlengd van Pokémon HeartGold en SoulSilver. Krijgt Pokémon Let’s Go een vervolg?

Pokémon Let’s GO 2

Het aanvragen van licenties hoeft natuurlijk niet te betekenen dat Nintendo er ook iets mee gaat doen. Vaak verjaren handelsmerken, waardoor bedrijven deze opnieuw aanvragen om ervoor te zorgen dat niet een ander bedrijf ermee aan de haal kan gaan. Toch lijkt de kans vrij groot dat Nintendo wellicht heil ziet in het opnieuw uitbrengen van oudere Pokémon games. Het succes van Pokémon Let’s Go Pikachu & Eevee is ze vast niet onopgemerkt gebleven.

Het zou mij daarom niets verbazen als er een vervolg komt op deze games. Krijgen we dan eindelijk een Heracross als vaste buddy Pokémon? Stel Nintendo wil verder met de Let’s Go series, welke Pokémon zien jullie dan graag als maatje in een HeartGold en SoulSilver remake?