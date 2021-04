Nintendo Labo stopt mogelijk binnenkort

In Amerika is de website van Nintendo Labo plots aangepast. Er wordt nu alleen nog maar doorverwezen naar het VR Pakket in plaats van naar de eerder veel uitgebreidere site. Betekent dit het einde voor Nintendo Labo?

Innovatie idee, weinig concreets

Het idee klinkt veelbelovend; een soort bouwpakket gericht op de jongere doelgroep in combinatie met de Nintendo Switch. Uiteindelijk heeft Nintendo er naar mijn mening erg weinig mee gedaan. De game die bij het pakket zit, is hartstikke leuk en sluit erg goed aan bij het hele concept. Jammer genoeg heeft Nintendo verder niet meer gebruik gemaakt van deze techniek, behalve bij Mario Kart 8 Deluxe dan en vast nog wat andere titels. Dat waren dan geen opvallende samenwerkingen.

Daarnaast voelt het allemaal zo duur aan. Een paar kartonvellen met een game erbij voor 70 á 80 euro. Zelf vond ik het wel de moeite waard, omdat het karton van hoge en sterke kwaliteit is en het bouwaspect een waardevolle toevoeging geeft. Het is en blijft echter wel ‘gewoon’ karton. Hier had in mijn ogen veel meer marketing achter moeten zitten. De meerwaarde van gamen in combinatie met real life bouwen was voor mij echt een groot pluspunt. Het had vast ook op scholen heel goed kunnen werken, maar Nintendo heeft daar in mijn ogen echt steken laten vallen.

Overigens is de website van Nederland nog niet vereenvoudigd.

Het gerucht komt op een ‘goed’ moment

Het stopzetten van Nintendo Labo komt niet zomaar uit de lucht gegrepen. Het fiscale jaar van 2020 eindigde voor Nintendo op 31 maart. Rond deze periode werd ook de website aangepast. Het zou kunnen betekenen dat er gewoon geen nieuw geld meer in deze techniek wordt geïnvesteerd voor dit jaar.

Echter wordt er door een vrij betrouwbare analist op Twitter nog wel gesproken over een laatste verrassing voor Nintendo Labo. Misschien dat New Pokémon Snap hierin nog een rol gaat spelen? Hebben jullie plezier gehad van de bouwpakketten van Nintendo? Of hebben jullie dit nooit aangeraakt?

Nintendo heeft in een update bij GamesRadar een statement uitgebracht. Hierin staat dat Nintendo Labo nog beschikbaar is en dat er geregeld onderhoud wordt uitgevoerd op de website. Helaas geeft dit geen antwoord op de vraag of Nintendo Labo binnenkort stopt of niet.