Genshin Impact PlayStation 5 update arriveert op 28 april

We kunnen eind deze maand de next-gen update verwachten voor Free-To-Play Gacha RPG Genshin Impact. Wat kunnen we er allemaal van verwachten?

Zo kunnen we ten eerste een 4K resolutie verwachten, wat de game een sterk scherper zal maken. Ook zal de game draaien op een stabiele 60FPS. Vooral de PlayStation 4-versie van Genshin Impact heeft last van performance problemen, dus dit zal een verademing zijn. Ook zal de game er beter uit zien door verbeterde textures, wat altijd een fijne bonus is. Tegelijkertijd met de next-gen update komt ook patch 1.5, genaamd Beneath The Light of Jadeite. Dit zal gratis nieuwe vijanden, evenementen en personages toe.

Genshin Impact werd vorig jaar uitgebracht op PC, PlayStation 4, iOS en Android en heeft nog het meeste weg van Zelda: Breath of the Wild. Hoewel het spel gratis te spelen is, bevat het spel veel loot-boxes om personages, items en wapens vrij te spelen. Dit wordt ook wel het Gacha-model genoemd. Heb jij ervaring met Genshin Impact? Laat het ons weten!