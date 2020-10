Genshin Impact krijgt mogelijk extra personage ZhongLi

Eerder vandaag viel al te lezen dat Genshin Impact sinds de release 17 miljoen keer is gedownload. De game van het Chinese MiHoYo had daar slechts vier dagen voor nodig! Bij dat nieuwtje blijft het echter niet vandaag. Het ziet er namelijk naar uit dat de spelers van Genshin Impact op termijn extra content mogen verwelkomen.

De extra content komt in de vorm van een extra personage, genaamd ZhongLi. Heel officieel is het nog niet; het nieuws baseert zich namelijk op gelekt beeldmateriaal waarop de moveset van de personage te zien is.

Er gaan ook geruchten dat ZhongLi samen met drie andere personages en een gloednieuwe stad geïntroduceerd zal worden. Dat zal dan gebeuren tijdens update 1.1. Er is overigens nog geen officiële bevestiging van dit nieuws. Gelukkig hebben we wel een korte video van ZhongLi die één en ander impliceert.