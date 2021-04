Genshin Impact krijgt deze lente een PS5-upgrade

De free-to-play open wereld RPG Genshin Impact krijgt deze lente een upgrade voor de PlayStation 5, waardoor de game er nog beter uitziet en gebruik maakt van de DualSense features.

Genshin Impact verscheen in september al voor de PlayStation 4 en was sinds november al speelbaar op de PlayStation 5 via backwards compatibility. Later deze lente volgt er dus ook nog een upgrade, waardoor de game in 4K speelbaar is met verbeterde textures, minder lange laadtijden en de eerder genoemde DualSense features.